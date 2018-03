Spotify veut bloquer les comptes ”piratés” sur iOS et Android

De nombreux utilisateurs de Spotify ont reçu ces dernières heures un e-mail officiel de la part de l’entreprise concernant les « activités anormales » trouvées sur des comptes individuels. La lutte contre le piratage sur Spotify commence.

Spotify a en effet envoyé un e-mail tous les utilisateurs enregistrés du service de musique en streaming qui utilisent des versions piratées de l’application, à la fois sur iOS et sur Android. Ces applications vous permettent d’utiliser la version premium de Spotify sans rien payer, profitant ainsi du simple compte de service de base. Par exemple, l’abonnement gratuit vous permet d’écouter une chanson sur votre iPhone, mais avec plusieurs limites : en plus de la publicité, vous ne pouvez pas écouter des chansons spécifiques à la demande (mais seulement en mode « aléatoire »), et vous pouvez sauter une piste seulement 6 fois en une heure.

Depuis quelque temps, il existe autant sur iOS que sur Android des applications piratées qui vous permettent d’éliminer ces limites même sur les smartphones.

Spotify a donc décidé d’informer les utilisateurs qu’elle va supprimer les comptes de ceux qui continuent d’utiliser des applications piratées. Cela signifie que vous courez le risque de perdre tout l’historique, les listes de lecture, les sauvegardes et tout ce qui a été fait sur Spotify à partir de ce compte.

Avec ce mouvement, Spotify espère limiter le nombre de comptes utilisant des applications piratées, autant pour les dommages économiques que pour son image. Les artistes ne sont certainement pas heureux de savoir que des milliers d’utilisateurs profitent du service premium sans débourser le moindre euro.