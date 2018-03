Apple met de la magie dans son nouveau spot dédié à Apple Pay et l’iPhone X

Apple a créé un nouveau spot publicitaire dédié à l’iPhone X et axé sur les fonctions de Face ID pour autoriser les paiements via Apple Pay.

Baptisée Fly Market, la vidéo extravagante montre le protagoniste qui, en utilisant son iPhone X et la reconnaissance faciale, autorise les paiements pour tout acheter…à distance. Le message est clair : avec Face ID et Apple Pay, il est toujours plus facile d’effectuer des paiements. D’un point de vue technique, Apple a une nouvelle fois mis le paquet en saupoudrant cette vidéo d’un peu de magie !

 

Alors que la vidéo donne envie d’avoir le même genre d’expérience, il faut savoir que beaucoup de banques françaises ne jouent pas encore le jeu. Elles sont encore trop peu à supporter Apple Pay, ce qui est bien dommage pour leurs clients et les fidèles d’Apple…même s’il existe des alternatives comme le service N26, Boon., Max et autres. Espérons que la situation s’arrange dans un avenir proche, mais c’est pas gagné d’avance !