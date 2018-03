Classement LinkedIn : Apple figure parmi les meilleures entreprises chez qui travailler

Apple se classe en sixième position dans le classement annuel publié par LinkedIn sur les 50 premières entreprises où les professionnels veulent travailler aux États-Unis.

Apple a gagné une place par rapport à 2017, mais elle est dépassée par Amazon, Alphabet/Google, Facebook, Salesforce et Tesla. Après Apple, le Top 10 est complété par Universal de NBC, The Walt Disney Company, Oracle et Netflix.

LinkedIn explique que le classement est basé sur des milliards de données générées par plus de 546 millions de personnes qui utilisent le site, dans quatre domaines spécifiques : l’intérêt pour les employés, la participation de la société, les demandes d’emploi et la rétention des employés :

Demandes d’emploi : comment les gens voient-ils les offres d’emploi, y compris les listes payantes, les annonces gratuites et les sites de tiers ?

comment les gens voient-ils les offres d’emploi, y compris les listes payantes, les annonces gratuites et les sites de tiers ? Implication de l’entreprise : combien de professionnels voient la page d’une entreprise ? Combien de nouveaux abonnés avez-vous attirés ?

combien de professionnels voient la page d’une entreprise ? Combien de nouveaux abonnés avez-vous attirés ? Intérêt pour les employés : combien de non-employés regardent et demandent à entrer en contact avec les employés d’une entreprise ?

combien de non-employés regardent et demandent à entrer en contact avec les employés d’une entreprise ? Loyauté : les employés ont-ils été en contact avec l’entreprise depuis au moins un an ?

