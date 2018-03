Apple Watch : endormi, trois policiers entrent dans sa chambre à cause de la fonction SOS

La fonction SOS d’urgence d’Apple est conçue pour vous aider rapidement en cas de problème urgent. Sur l’iPhone 8/8 Plus et l’iPhone X, il suffit de maintenir le bouton latéral et l’un des boutons de volume en même temps pour passer un appel au 911 local et prévenir par un message texte, incluant votre position actuelle, vos contacts en cas d’urgence.

Les utilisateurs d’iPhone 7 ou un modèle plus ancien peuvent déclencher cette fonction SOS en appuyant rapidement sur le bouton latéral cinq fois (trois fois en Inde). Mais, vous devez toujours faire glisser le curseur pour appeler le 911. Sur l’Apple Watch, le fait de maintenir la couronne enfoncée déclenche un appel d’urgence sans que l’utilisateur doive faire glisser le curseur. Cette fonctionnalité est disponible avec iOS 11 et WatchOS 4.

Bien que ce soit un bon système en théorie, dans la vraie vie, les utilisateurs d’iPhone et Apple Watch ont accidentellement déclenché la fonctionnalité. Par exemple, un porteur d’Apple Watch du nom de Jason Rowley, qui utilise sa montre pour sa capacité de suivi du sommeil, a accidentellement poussé le bouton de la couronne pendant qu’il dormait. Cela a déclenché un appel d’urgence, et Rowley s’est vu réveiller à 1 heure du matin par trois policier qui étaient entrés dans sa chambre en réponse à son appel accidentel au 911. Les trois agents lui ont expliqué qu’ils avaient reçu un appel d’urgence suite à son appel involontaire.

Le mois dernier, nous vous rapportions qu’un atelier de réparation Apple a été responsable de nombreux appels accidentels au 911 depuis octobre. Apple avait d’ailleurs reconnu le problème à l’époque. Si vous voulez éviter ce genre d’appels involontaires, sachez que vous pouvez désactiver la fonction SOS depuis l’app Réglages > Appel d’urgence > désactiver Appel automatique.