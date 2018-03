Apple devrait commander près de 270 millions d’écrans en 2018

Cette année encore, Apple devrait être l’un des fabricants de smartphones les plus gourmands en écrans OLED et LCD. D’après DigiTimes, le géant de Cupertino pourrait en effet avoir besoin entre 250 à 270 millions pour ses futurs iPhone de 2018.

Plus précisément, il serait question de 110 à 130 millions d’écrans OLED, incluant 70 à 80 millions d’unités destinées à l’iPhone X de 5,8 pouces et sa version améliorée disposant de la même taille d’écran. Quant au supposé iPhone X Plus de 6,5 pouces, Apple aurait prévu une commande de 40 à 50 millions de panneaux OLED.

DigiTimes vient ensuite à parler du très attendu iPhone LCD de 6,1 pouces lequel est présent dans les rumeurs depuis plusieurs semaines. Il semblerait que ce modèle se confirme peu à peu puisqu’une commande de 60 à 70 millions d’écrans LCD de 6,1″ serait prévue chez Apple. Ce modèle devait voir le jour à l’automne prochain. Il reste donc entre 60 à 70 millions d’écrans LCD qui eux serviront pour la production d’iPhone 8 (Plus), iPhone 7 (Plus) et iPhone SE.

La production des panneaux OLED serait une nouvelle confiée à Samsung Display, mais LG Display pourrait intervenir comme second fournisseur au cours de la seconde moitié de 2018, notamment pour répondre à une possible forte demande du nouveau modèle OLED de 6,5 pouces. Pour les dalles LCD, Apple devrait passer par Japan Display, Sharp et LG Display en 2018, selon les sources de l’industrie taïwanaises.