Apple répond aux allégations de pratiques abusives contre les développeurs

Suite aux accusations du gouvernement français concernant de prétendues pratiques abusives à l’encontre des développeurs appliquées par Apple et Google, le géant californien n’a pas tardé à y répondre.

Hier, Bruno Lemaire, le ministre de l’Économie et des Finances, a déclaré que le gouvernement avait un problème avec les conditions qu’Apple et Google imposent aux startups françaises : « Quand les développeurs veulent vendre des applications via Google ou Apple, ils doivent payer Google et Apple lesquels collectent également des données et peuvent modifier unilatéralement les termes du contrat. Tout cela est inacceptable. »

Apple rapporte que les relations avec les développeurs français sont excellentes et que, grâce à l’App Store, les développeurs en France ont accumulé au total un milliard d’euros de chiffre d’affaires :

« Nous sommes fiers d’avoir des relations solides avec des dizaines de milliers de développeurs à travers la France, qui ont gagné un milliard d’euros dans l’App Store. Beaucoup de ces développeurs talentueux ont fondé leurs entreprises avec une ou deux personnes, puis ont vu leurs équipes se développer pour proposer leurs applications aux utilisateurs de 155 pays différents.

Cela n’a été possible que grâce à l’investissement d’Apple dans iOS, les outils de développement et l’App Store. Apple a toujours défendu la confidentialité et la sécurité des utilisateurs et n’a pas accès aux transactions des utilisateurs avec des applications tierces. Nous sommes tout à fait prêts à partager notre chronologie devant les tribunaux français et à clarifier ce malentendu. En attendant, nous continuerons d’aider les développeurs français à réaliser leurs rêves et à soutenir les étudiants français dans l’apprentissage du code à travers notre programme scolaire. »

Nous verrons si cette réponse suffira au gouvernement français où si au contraire il maintient ses accusations, et ira jusqu’au bout de sa procédure.