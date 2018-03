Bruno Lemaire compte assigner Apple et Google en justice

Ce matin, Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances, a fait savoir ce matin sur RTL qu’il assignerait Apple et Google devant le Tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives.

Le ministre explique en effet que les deux géants ont une politique douteuse envers les développeurs, faisant référence aux pourcentages pratiqués sur les ventes de leurs applications, de modifier les contrats unilatéralement et récupérer sans aucune mesure les données.

Bruno Lemaire lève le ton face à ces pratiques jugées inacceptables : « ce n’est pas l’économie que nous souhaitons. Je considère que Google et Apple, aussi puissants soient-ils, n’ont pas à traiter nos starts-ups et nos développeurs de la manière dont ils le font aujourd’hui ». Apple et Google n’ont qu’à bien se tenir, ils se risquent à de lourdes amendes de plusieurs millions d’euros. Bruno Lemaire se porte garant de l’ordre économique publique : « y a des règles, y a une justice, elles doivent être respectées ».