Spotify teste un nouvel assistant vocal dans son application

Spotify a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité de recherche vocale dans son application. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent trouver plus rapidement des chansons, des albums, des playlists, des artistes et bien plus encore, en une seule touche.

Avec cet assistant vocal intégré dans Spotify, il est également possible de contrôler la lecture des morceaux, ce qui laisse penser que l’intégration avec les haut-parleurs intelligents pourrait bientôt arriver.

Spotify a expliqué à TechCrunch, que la fonction est « en cours de test pour le moment » auprès d’un petit nombre d’utilisateurs. La société ajoute que d’autres nouveautés seront publiées prochainement.

La fonction de recherche et de commande vocale Spotify baptisée « Spotify Voice » est disponible dans la section « Recherche » de l’application. Une fois activé, un petit bouton avec un microphone apparaît dans le coin inférieur droit de l’écran. En touchant l’icône, vous ouvrirez une interface d’interaction vocale, similaire à celles vues sur les assistants Amazon et Google.

L’assistant vocal de Spotify est assez avancé, avec la capacité d’analyser le langage naturel et une exécution rapide (actuellement qu’en anglais). Par exemple, vous pouvez lancer une recherche et récupérer une liste de lecture prédéfinie pour la « musique classique » en utilisant diverses commandes telles que : « Jouer de la musique classique », « Je veux écouter de la musique classique » ou simplement « Classique ».

Le contenu disponible est limité, car les demandes pour « Jouer les meilleurs succès du jour » et « Jouer quelque chose que je veux » renvoient tous les deux à la même playlist. Cela devrait être corrigé dans les semaines à venir.

Enfin, Spotify Voice est capable d’ignorer, lire et mettre en pause des pistes individuelles, bien que les commandes telles que l’avance rapide et le rembobinage ne soient pas encore prises en charge.