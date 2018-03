Dr.Dre était au concert d’Anderson .Paak sponsorisé par Apple Music

Avant d’être le co-fondateur de Beats, Dr.Dre est avant tout un grand producteur et un artiste de renommée internationale, notamment connu pour avoir également lancé de grands talents comme Eminem.

À l’occasion du concert d’Anderson .Paak, Dr.Dre, le manager d’Apple Music, est monté sur la scène du O2 Academy de Brixton à Londres spécialement pour présenter son grand ami, auquel il prévoit une grande carrière – il le considère d’ailleurs comme « un homme destiné à devenir une star ».

Dr Dre a chanté deux de ses chansons les plus célèbres, à savoir « Still D.R.E » et « The Next Episode » pour récompenser le public qui ne l’a pas vu sur les scènes londoniennes depuis plus de deux ans. La chaîne YouTube de Beats 1 Radio a publié un petit aperçu de sa performance :

 

Le concert gratuit a duré près deux heures avec pas moins de 14 titres. L’évènement a été entièrement filmé par l’équipe d’Apple Music, ce qui nourrit évidemment l’espoir de le voir peut-être arriver sur Apple Music prochainement.