Apple met à jour les logos iTunes Store et Apple Music pour les affiliés

Apple a partagé avec ses affiliés les nouveaux atouts pour la promotion des contenus iTunes et Apple Music.

Après la mise à jour du logo MFi, Apple a également modernisé les ressources dédiées à la promotion du contenu sur iTunes Store et Apple Music. Ces actifs peuvent être utilisés par les affiliés dans leurs programmes respectifs, qui ont maintenant un contenu avec un design plus minimal et moderne. Le changement affecte à la fois l’iTunes Store et Apple Music :

En particulier, le nouveau logo iTunes Store est désormais représenté par une étoile, comme l’icône de l’application iOS, alors qu’il était auparavant identifié avec le logo Apple. Cette icône peut également être utilisée comme un badge sur les réseaux sociaux et les applications d’affiliation.

Apple rappelle aux affiliés que les commissions d’iTunes Music seront réduits à 2,5%, alors que ceux d’Apple Music augmenteront à partir du 5 avril 2018. Pour Apple Music, les affiliés recevront une commission unique de 100% sur le premier mois d’abonnement de l’utilisateur. c’est deux fois le taux existant qui paie à 50%. « Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour promouvoir Apple Music ! », précise Apple.

Enfin, Apple étend l’utilisation de la nouvelle plate-forme « Apple Music for Artists » à un plus grand nombre d’artistes, après une première phase de tests. Avec cette plateforme, les artistes ont accès à beaucoup plus de données notamment sur les habitudes d’écoute et les achats sur Apple Music et l’iTunes Store. Il y aura des informations détaillées sur le nombre de reproductions et de spin, avec la possibilité de définir la plage horaire des dernières 24 heures depuis lancement d’Apple Music en 2015.

Les artistes seront en mesure de décomposer et d’analyser les données de plusieurs façons, y compris la carte mondiale, l’âge, le sexe et plus encore. Le service déterminera également la position dans laquelle les auditeurs écoutent la chanson, pour voir les tendances dans différents pays, et fournira des conseils sur la façon dont une chanson est lancée (par exemple, à travers la découverte hebdomadaire ou Beats 1).

