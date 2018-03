Voici comment fonctionne l’objectif à ouverture focale du Galaxy S9

L’un des positifs des nouveaux Galaxy S9 (5,8 pouces) et S9 Plus (6,2 pouces) est son capteur photo Super Speed ​​Dual Pixel à double ouverture focale (F1.5 – F2.4), de sorte à laisser entrer automatiquement plus de lumière dans un environnement sombre, et moins de lumière s’il est trop lumineux.

Dans sa dernière vidéo, Zack Nelson de la chaîne YouTube JerryRigEverything, a décidé de comprendre comment fonctionnait le système. Lors du démontage du Galaxy S9, il a joué avec l’appareil photo grâce à un petit levier placé sur le côté qui actionne l’ouverture et la fermeture, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous. La mécanique est à couper le souffle, compte tenu du peu d’espace à l’intérieur du smartphone.

 

Lors d’une prise de vue avec un FPS élevé, l’obturateur de l’appareil photo doit fonctionner à une vitesse extrêmement élevée, ce qui réduit la capture de lumière par le capteur. C’est pourquoi Samsung a équipé le Galaxy S9 du Super Slow Motion avec une ouverture suffisamment rapide pour obtenir de bons résultats. Cette ouverture plus large de f/1,5 entre en jeu également lors de la prise de vue en cas de faible luminosité. Lorsque l’environnement n’est pas bien éclairé, une caméra à ouverture fixe est obligée de se fier aux contrôles ISO et à la vitesse d’obturation pour assurer une exposition correcte de la scène.