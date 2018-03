Apple Music compte 38 millions d’abonnés payants

En plus de parler du contenu vidéo original sur lequel travaille Apple, Eddy Cue a également dévoilé les dernières données d’Apple Music lors de son intervention au festival SXSW.

Eddy Cue indique que le service de musique compte maintenant 38 millions d’abonnés. En outre, Apple Music a gagné 2 millions de nouveaux abonnés en un peu plus d’un mois, établissant un nouveau record pour la société. À cela viennent s’ajouter les 8 millions de personnes qui profitent actuellement d’Apple Music via un essai gratuit.

En additionnant les chiffres d’Apple Music et de Spotify, Cue souligne qu’au total, il y a plus de 100 millions d’abonnés payants (les dernières données publiées par Spotify parlent de 71 millions d’utilisateurs payants). L’exécutif d’Apple fait alors remarquer qu’il y a encore beaucoup de place pour se développer, puisqu’il y a environ deux milliards de personnes qui pourraient potentiellement s’abonner à divers services de musique en streaming. Cue a ajouté que plus d’un demi-milliard d’utilisateurs accèdent à l’App Store chaque semaine et que tous sont potentiellement prêts à s’abonner à Apple Music.

Cue souligne qu’à l’époque, Apple était plus préoccupée par les droits d’auteur des artistes : « Les vraies opportunités pour la musique ne sont pas Spotify, Apple Music ou les maisons de disques, mais les artistes. Nous devons nous inquiéter de la façon de distribuer leur musique partout dans le monde et comment les payer pour cela. Nous devons tous chercher une solution pour assurer plus de revenus aux artistes qui apportent leur musique aux services de streaming. »