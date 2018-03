Rihanna dépasse les 2 milliards de flux sur Apple Music

Rihanna est la première artiste féminine à dépasser les 2 milliards de flux sur Apple Music, comme en témoigne un tweet d’Apple récemment publié.

On ne sait pas si la statistique se réfère uniquement aux chansons de Rihanna en tant que soliste ou si cela comprend également des morceaux d’autres artistes avec lesquels elle a collaboré. En tout cas, c’est un très bon résultat qu’Apple a voulu célébrer avec un tweet spécial.

En deuxième place, on retrouve Taylor Swift, tandis que Beyoncé, Ariana Grande, Adele, Sia, Lana Del Rey, Selena Gomez, SZA et Lady Gaga complètent le top 10 des artistes les plus écoutés sur Apple Music.