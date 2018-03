Barack Obama en pourparlers avec Netflix et Apple pour la création d’une nouvelle émission de télévision

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, souhaiterait réaliser une série d’émissions de télévision « très médiatisées ». Il serait actuellement en négociation avec plusieurs partenaires potentiels pour leur distribution, parmi lesquels il y a Netflix et Apple.

Comme l’a rapporté le New York Times, Barack Obama voudrait produire une série d’émissions TV de haut niveau, et Netflix serait le principal candidat pour le streaming de ce contenu. Cependant, aucun accord n’a pas encore été signé, c’est pourquoi Apple et Amazon ont commencé à faire pression pour convaincre Obama d’opter pour l’une des deux alternatives.

Apple travaille beaucoup sur le contenu télévisuel original à proposer sur ses plateformes, et l’arrivée d’une série créée par Barack Obama serait un joli coup. Il semblerait même que certains cadres d’Apple (peut-être Tim Cook lui-même) aient contacté Obama pour discuter de la question. Amazon serait également intéressé, et pourrait même être entré en contact avec Obama.

Les détails sur le contenu de ces émissions n’ont pas été divulgués, mais il pourrait s’agir de véritables « conversations » entre Obama et d’importants représentants du monde de la politique et du divertissement. L’ancienne première dame Michelle Obama prépare également une série consacrée à la nutrition, au bien-être et à la forme physique.

Selon les premières rumeurs, Netflix serait prêt à payer grassement Obama et sa femme pour diffuser ces émissions de télévision.