🔥 Promos : AirPods, Bracelets cuir/acier Apple Watch, écouteurs ZOLO, chargeur secteur 6 ports USB et plus

Aujourd’hui, vous trouverez sur Amazon de nouvelles baisses de prix sur différents produits et accessoires. En plus de la promos sur les AirPods, il y a les écouteurs sans fil ZOLO, des bracelets en acier ou cuir pour Apple Watch, un chargeur secteur 6 ports USB, et bien plus encore.

› AirPods écouteurs sans fil (Bluetooth, Lightning) – Blanc : 164,50 € au lieu de 179 €

› Écouteurs sans fil ZOLO – Bluetooth 5.0 – 48 heures d’autonomie : 149,99 € au lieu de 170,99 €

› Bracelet en cuir véritable pour Apple Watch 42mm (Brun Foncé) : 13,99 € au lieu de 24,99 €

› Câble Apple Watch certifié MFi (0,3 Mètre) : 23,29 € au lieu de 31,99 €

› Yofew support pour Apple Watch / Airpods / iPhone 7 / iPad en aluminium : 39,99 € au lieu de 105,64 €

› Anker PowerCore 10000 mAh : 18,99 € au lieu de 29,99 €

› Écouteurs Bluetooth magnétiques avec microphone : 15,29 € au lieu de 33,79 €

› Yobola Écouteurs Bluetooth 4.1 (étanche – réduction du bruit) – 11 heures d’autonomie en Musique – Noir : 25,99 € au lieu de 119 €

› Chargeur secteur Anker PowerPort 63W 5 Ports USB : 23,74 € au lieu de 59,99 €

› DOSS Enceinte Bluetooth Portable, 12W : 29,99 € au lieu de 89,99 €

› Oittm Apple Watch 42mm Bracelet d’Acier Inoxydable : 21,24 € au lieu de 28,99 €

› COWIN E7 Casque Audio Bluetooth 4.0 – Autonomie de 30 heures – (Noir) : 79,99 € au lieu de 109 €

› Chargeur sans Fil Qi, Charge Rapide 10W : 16,99 € au lieu de 39,99 €