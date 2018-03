Nouveaux jeux iOS : InterPlanet, Les Sims™ Mobile, The Bonfire: Forsaken Lands et plus

En ce jeudi 8 mars, les développeurs et les éditeurs ont une nouvelle fois répondu à l’appel du jeu en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve InterPlanet, Les Sims™ Mobile, The Bonfire: Forsaken Lands et plus.

InterPlanet

InterPlanet : Gratuit

L’alliance extraterrestre ANXO a offert à l’Humanité une échappatoire de sa planète en décomposition. Lentement, l’Humanité a migré vers les étoiles en construisant de gigantesques ECOsystèmes conçus pour permettre la vie dans le vide. De nombreuses espèces arpentent les profondeurs de l’espace. Les factions ECO se rassemblent pour protéger leurs alliés ou détruire leurs ennemis. Que l’on soit ANXO ou humain, nous devons tous NOUS BATTRE pour survivre !

Les Sims™ Mobile

Les Sims™ Mobile : Gratuit

Exprimez votre créativité en personnalisant vos Sims avec des traits de caractère, des vêtements, et des coiffures. Construisez la maison idéale en choisissant vos décorations avec un niveau de détails inédit sur mobile. Vivez les grands moments de vos Sims lorsqu’ils réalisent des objectifs professionnels, pratiquent des loisirs, nouent des relations et améliorent leur style de vie. Faites la fête entre amis, tombez amoureux et laissez un héritage. Quelles histoires allez-vous raconter ?

The Bonfire: Forsaken Lands

The Bonfire: Forsaken Lands : 4,49€

Construisez votre colonie dans un campement enneigé et gérez vos ouvriers et ressources pour survivre aux attaques de monstres durant la nuit. Vous gagnerez petit à petit l’accès à des construction avancées ainsi que des options de fabrication, trouvez de nouvelles civilisations et échangez avec elles, et découvrez les secrets des anciens.

HEIR OF LIGHT

HEIR OF LIGHT : Gratuit

Les ténèbres ont envahi le royaume et le monde est en proie au chaos. En tant qu’Héritier de la lumière, vous êtes porteur du seul espoir pour rétablir la lumière et l’ordre. Embarquez-vous pour une croisade visant à raviver l’espoir disparu depuis des générations. Muni de votre épée, œuvrez à faire sortir le monde des ténèbres !

Planet Commander: Space action

Planet Commander: Space action : Gratuit

Dans un futur lointain, à une époque où les vaisseaux spatiaux sont monnaie courante, les guerres interplanétaires font rage. Aux commandes d’un imposant bâtiment de guerre, vous affrontez d’autres joueurs dans de féroces combats spatiaux multijoueur en ligne. Dans PLANET COMMANDER, vous êtes le capitaine d’un vaisseau interstellaire. Votre flotte galactique ne comptera d’abord qu’un modeste croiseur, mais à mesure que votre base se développera, vous commanderez des cuirassés et des supercroiseurs !

The Thief of Wishes

The Thief of Wishes : 3,49€

The Thief of Wishes est un livre interactif qui vous emmènera à nouveau dans un monde de conte de fées – où “… et ils vécurent heureux pour toujours” n’est qu’une des nombreuses fins possibles et rien n’est aussi simple qu’il n’y paraît. Le gameplay est axé sur le voyage entre deux mondes différents (une vieille ville charmante et sa version cauchemardesque) et en choisissant l’une des actions / questions disponibles pour faire progresser l’histoire.

Reed ^_^

Reed ^_^ : 2,29€

Reed est une créature minuscule – la dernière création d’un ancien supercalculateur. Le vieux supercalculateur est en train de mourir et tous ses cubes aussi. Il devient beaucoup plus lent sans eux !

Sans le supercalculateur, ce sera la fin du monde. Pouvez-vous aider Reed et sauver le monde ? Pouvez-vous collecter tous les cubes dans les niveaux ? Ça ne sera pas facile !

The Quest – Macha’s Curse

The Quest – Macha’s Curse : 3,49€

The Quest – Macha’s Curse est une extension de The Quest – un jeu de rôle en monde ouvert magnifiquement dessiné à la main, avec des mouvements basés sur la grille et des combats au tour par tour.