Last Day On Earth: Zombie Survival fait le plein de nouveautés dans sa version 1.7.9

Les développeurs de kefirgames ont mis le paquet dans la nouvelle mise à jour de Last Day On Earth: Zombie Survival. Cette version 1.7.9 apporte en effet son lot de nouveautés.

Last Day On Earth: Zombie Survival est certainement le meilleur jeu de survie actuellement disponible sur l’App Store. De plus, le studio propose régulièrement des mises à jour afin de toujours garder les milliers de joueurs en haleine. Si vous n’avez pass encore pris par à cette belle aventure, sachez que ce jeu vaut le coup d’être tester…après quoi il sera difficile de vous arrêter. Même en terme de graphismes, les développeurs font un travail exceptionnel, tout comme au niveau du gameplay.

Voici toutes les nouveautés de la version 1.7.9 :

Vous pouvez changer votre apparence. Longueur des cheveux ou couleur de peau : aucun problème ! Vous pouvez jouer avec un personnage féminin !

Le marchand vous contactera parfois par radio et vous demandera de faire un échange.

Les chances d’obtenir des boîtes “propres” dans les lieux indiqués par les coordonnées des disquettes ont été augmentées.

Le générateur du bunker semble assez chargé pour descendre l’ascenseur jusqu’au 4e. Cherchez les objets utiles et les pièces de tourelle, mais attention aux nouveaux pièges qui vous attendent (notamment de grosses tourelles).

Les pilleurs ont de nouvelles quêtes, donc différents moyens de gagner leurs faveurs, comme par exemple, créer une armure tactique ou tuer 15 abominations toxiques.

La recette de la tourelle a changé, vous pouvez maintenant l’utiliser pour défendre votre maison. La tourelle n’attaque que les cibles au sang chaud, et attaque donc pas les zombies. La tourelle peut être améliorée. cherchez les pièces spéciales dans le bunker pour cela. Si la tourelle est détruite, vous pouvez la réparer avec ces pièces. Vous pouvez fabriquer jusqu’à 4 tourelles, il leur faut de l’essence pour fonctionner.

Pour pouvoir atteindre les coffres plus facilement durant les raids, vous pouvez maintenant casser les meubles avec une hachette. Mais attention, cela ne concerne pas les meubles fabriqués à partir d’autres objets en artisanat.

Une zone temporaire avec des chênes vous permettra de prendre part à des évènements très intéressants. Vous y trouverez des ressources, mais vous pourrez aussi participer à des évènements concernant les pilleurs, les animaux sauvages et les bûcherons.

Le coréen a été ajouté aux langues du jeu.

› Télécharger Last Day On Earth: Zombie Survival gratuitement sur l’App Store