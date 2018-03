Apple Music vaut désormais 10 milliards de dollars

D’après l’analyste Toni Sacconaghi de Bernstein, Apple Music vaut aujourd’hui 10 milliards de dollars grâce à une croissance exponentielle et un nombre d’abonnés excellent.

En un peu moins de deux ans, Apple Music a déjà atteint 36 millions d’abonnés payants, pour une valeur totale de 10 milliards de dollars (environ 1% de la valeur marchande totale d’Apple) selon l’analyste Sacconaghi. Spotify, d’un autre côté, a une valeur d’environ 20 milliards de dollars.

En ce qui concerne les téléchargements sur iTunes, l’analyste a déclaré que l’activité musicale globale d’Apple est actuellement en déclin, car moins de personnes achètent des chansons et des albums uniques, avec les revenus d’Apple Music qui ne font pas la différence. D’ici la fin de l’année, les revenus d’iTunes pourraient chuter de 50% depuis de 2014.

Sacconaghi prévoit

Même Jimmy Iovine, responsable des initiatives musicales d’Apple, a fait remarquer qu’Apple Music et Spotify ne généraient aucun revenu en raison des pourcentages élevés des redevances et de la faible économie des activités de streaming. Selon Iovine, la différence est qu’Apple Music ne représente qu’une petite partie de l’économie d’Apple, tandis que le service de streaming musical est le cœur de Spotify et c’est à eux de comprendre comment commencer à monétiser vraiment s’ils ne veulent pas échouer .

Enfin, Sacconaghi affirme qu’Apple Music connaît actuellement une croissance légèrement supérieure à celle de Spotify.