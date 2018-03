Une famille canadienne demande 600 000 $ à Apple pour l’incendie de sa ferme

Une famille dans la province canadienne de la Colombie-Britannique a demandé une indemnité de 600 000 $ à Apple à la suite d’un incendie qui a détruit leur ferme en 2016. L’incendie a été provoqué par une surchauffe du câble utilisé pour charger un iPhone 6.

Cathy et Ian Finley ont été forcés de fermer leur ferme après un incendie en octobre 2016, causé d’après eux par un câble défectueux qui a surchauffé seulement trois mois après l’achat de l’iPhone 6. L’appareil était en charge quand il a littéralement explosé, provoquant des flammes qui se sont ensuite propagées dans toute la propriété. À ce moment-là, Cathy Finley se tenait dans une enceinte près du bâtiment principal et se rendit compte trop tard de la situation.

Les enquêteurs ont confirmé que la cause de l’incendie était liée au câble et au chargeur de l’iPhone. Suite à cet incident, les propriétaires ont dû fermer arrêter les visites qui étaient organisées pour des écoles et des familles. De plus, les divers produits biologiques en stock ont également disparu avec l’incendie.

L’assurance a payé une partie des dégâts, mais maintenant la famille Finley demande à Apple 600 000 dollars en dommages et intérêts pour rembourser ce qui manque à la reconstruction de la ferme et les revenus perdus au cours des derniers mois.

Apple refuse de payer cette somme, dans la mesure où elle ne sait pas si le câble et l’alimentation étaient des originaux. Désormais, la décision finale est entre les mains d’un juge.