Apple Pay est maintenant disponible à la Boursorama Banque !

Après la Société Générale, c’est au tour de la Boursorama Banque de prendre enfin en charge Apple Pay. Cette nouvelle devrait ravir les clients qui peuvent désormais profiter du paiement sans contact avec leur iPhone et Apple Watch.

Pour activer votre compte Apple Pay avec une carte bancaire de Boursorama Banque, il suffit de lancer l’application Wallet sur votre iPhone, de scanner la CB et de suivre les instructions à l’écran.

Suite à l’enregistrement de la CB, les clients n’auront plus qu’à effectuer leur premier achat chez les différents commerçants où est pris en compte Apple Pay. Notez que de plus en plus de terminaux sont compatibles avec le système de paiement sans contact d’Apple, vous ne devriez donc pas avoir trop de difficultés pour réaliser vos premiers achats à l’aide d’Apple Pay.