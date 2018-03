Les appels audio et vidéo entrants bientôt sur Instagram

Insatgram travaillerait actuellement sur une nouvelle fonction pour permettre aux utilisateurs de lancer des appels audio et vidéo avec d’autres utilisateurs. D’après une série d’indices découverte par TechCrunch, la version Android d’Instagram cache des icônes liées aux appels audio et vidéo.

Les icônes concernent à la fois les appels classiques via le protocole audio et les appels vidéo. Selon TechCrunch, Instagram pourrait activer cette fonctionnalité dans son système de messagerie directe, permettant ainsi aux utilisateurs de lancer un véritable appel via Internet.

La présence des icônes dans l’APK peut signifier que cette fonctionnalité pourrait bientôt être activée, d’abord sur Android, avant d’atteindre iOS.

› Télécharger Insatgram gratuitement sur l’App Store