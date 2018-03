doubleH3lix : jailbreak iOS 10-10.3.3 incluant Cydia pour appareils 64 bits [Tutoriel]

Les hackers Siguza et Tihmstar proposent un tout nouveau jailbreak iOS 10.3.3, grâce à leur outil baptisé « doubleH3lix » capable de jailbreaker les appareils 64 bits.

doubleH3lix est un outil basé sur l’exploit v0rtex de Siguza, et est vu comme une alternative solide à g0blin, yalu102, et même à Saigon. De fait, si vous utilisez actuellement l’un de ces outils, vous pouvez passer à cet outil de jailbreak amélioré. Si vous avez un appareil iOS 32 bits (avant l’iPhone 5s), alors vous pouvez utiliser notre autre tutoriel : H3lix : Jailbreak iOS 10.3.3 (32 bits) disponible ! [Tutoriel].

Compatibilité firmware et appareil avec doubleH3lix

10.0

10.0.1

10.0.2

10.0.3

10.1

10.1.1

10.2

10.2.1

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

iPhone

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 (non supporté)

iPhone 7 Plus (non supporté)

iPad

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch

iPod touch 6

Tutoriel Jailbreak doubleH3lix

Pré-requis :

Un appareil iOS 64-bits

iOS 10-10.3.3

Un ordinateur sous macOS, Windows, ou Linux

Cydia Impactor

Une connection internet

Télécharger doubleH3lix

Étape 1 (Facultatif) : Si vous utilisez un autre outil de jailbreak, redémarrez votre appareil et supprimez-le.

Étape 2 : Téléchargez le fichier IPA doubleH3lix à cette adresse.

Étape 3 : Installez et lancez Cydia Impactor depuis votre ordinateur.

Étape 4 : Glisser le fichier IPA, préalablement téléchargé, sur la fenêtre de Cydia Impactor. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Apple ID.

Étape 5 : Attendez la fin du processus d’installation. Vous verrez ensuite l’application doubleH3lix apparaîtra sur votre écran d’accueil. C’est normal si vous voyez une erreur quand vous essayez de l’ouvrir.

Étape 6 : Pour résoudre ce problème, allez dans l’application Réglages et allez sur Général > Profils et gestion des périphériques. Appuyez sur votre adresse e-mail Apple et sur « Faire confiance ».

Étape 7 : Retournez sur l’app doubleH3lix et cliquez sur le bouton jailbreak pour lancer le processus. Une fois terminé, Cydia apparaîtra sur votre écran.

Si vous avez bien suivi ce tutoriel, alors vous devriez avoir retrouver les joies du jailbreak et tous les tweaks Cydia utiles à la personnalisation de votre appareil iOS. En cas de problème, faites-le nous savoir dans les commentaires.