Jailbreak : voici deux listes des tweaks Cydia compatibles avec iOS 11

Maintenant que l’outil Electra est disponible en version finale pour le jailbreak iOS 11, les utilisateurs peuvent désormais commencer à installer des tweaks Cydia. En revanche, tous ne sont pas encore compatibles d’où la mise en place de deux listes qui référencent les tweaks compatibles ou incompatibles avec iOS 11.

La première liste est proposée par la team TweaksFR, une communauté française que nous avons présenté en janvier dernier dans ce post. Cette liste recense des centaines de tweaks Cydia accompagné d’une description française, qui facilite la compréhension et l’utilité de chacun des tweaks.

La seconde liste est quant à elle en anglais, mais elle n’en est pas moins incompréhensible. Seul bémol, les descriptions de tweaks sont quasi inexistantes. Vous pouvez toutefois la consulter ici, histoire de compléter la première liste, en cas de besoin.

Avec ces deux listes à votre disposition, vous savez quels sont les tweaks à installer, et surtout ceux à éviter, car ils peuvent provoquer des conflits plus ou moins importants, au point que vous pourriez être contraint à restaurer votre iPhone, et potentiellement perdre votre jailbreak iOS par la même occasion.