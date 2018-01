Voici une liste des tweaks Cydia compatibles iOS 9, iOS 10 et iOS 11

La team TweaksFR apporte son soutien à tous les français fans de jailbreak en mettant en ligne un fichier Google Sheets contenant la liste des tweaks Cydia compatibles iOS 9, iOS 10 et iOS 11.

La bonne nouvelle est que tout est en français, ce qui permettra à tout le monde de mieux comprendre à quoi sert chacun des tweaks listés ainsi que leurs leurs prix, leurs particularités et leurs compatibilités avec les différentes versions d’iOS.

Antony M., Administrateur et fondateur de la TweaksFR, nous explique les choses suivantes :

« Nous sommes une équipe de 8 personnes passionnées par la personnalisation des iPhone et des iPad. Cela fait un an déjà que nous mettons quotidiennement à jour notre fichier en ajoutant les nouvelles sorties de Tweaks et en modifiant les informations déjà existantes. Notre objectif est de redonner goût à la personnalisation de nos appareils et d’accompagner la communauté dans la recherche de tweaks et les aider en cas de difficultés par le biais de notre page Facebook qui présente des tweaks très utiles et parle de l’actualité globale du jailbreak d’iOS. Nous avons établies un formulaire Google Forms pour permettre à la communauté jailbreak de nous aider à tenir à jour le fichier. »

L’objectif de la TweaksFR est de devenir la première communauté de jailbreak française et aider les personnes dans le besoin. Alors si vous voulez en apprendre une peu plus sur le jailbreak et la comptabilité des tweaks, vous pouvez suivre ces liens :

› La liste des Tweaks Cydia

› Le formulaire

› La page Facebook TweaksiOS10

› Le groupe Telegram TweaksFR