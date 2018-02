Apple brevette un étui de charge pour Apple Watch

Un nouveau brevet a été accordé à Apple lequel décrit un étui conçu pour l’Apple Watch dont l’objectif serait de recharger l’appareil sans fil.

Ce boîtier peut contenir l’Apple Watch et son bracelet, et capable de la recharger un peu à la manière des AirPods. Ainsi, l’utilisateur peut avoir sur lui une sorte de batterie de secours en cas de besoin dès lors qu’il est en dehors de son domicile.

En revanche, le transport de ce boîtier ne serait pas aussi simple qu’avec le boîtier de charge des AirPods. Le schéma ci-dessus montre en effet un encombrement bien plus important, et de fait plus complexe à glisser dans une poche de jean. On remarque également qu’il sera possible de recharger ce boîtier à l’aide d’un câble, probablement Lightning.

Rappelons que l’accord d’un brevet ne dit pas obligatoirement qu’Apple va l’utiliser. La firme de Cupertino est à la tête de milliers de brevets dont beaucoup sont encore au chaud au fond d’un tiroir, en attendant qu’elle décide qu’il est temps de les utiliser.