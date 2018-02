Quand la scène de The Ring s’invite dans votre salon [Vidéo ARKit]

Qui ne connait pas la fameuse scène de The Ring où la fille sort de l’écran ? Eh bien, un développeur s’est amusé à recréer cette même scène en réalité augmenté grâce à ARKit.

Bien que le modelage du personnage demande encore quelques ajustements, le résultat est assez bluffant. Le développeur Abhishek devra même s’enfuir puisque la fille à la belle chevelure le suit de pièce en pièce.

I reenacted a famous scene from ‘The Ring’ to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki — Abhishek Singh (@shekitup) 21 février 2018

Cette démonstration est sans nul doute très intéressante, et donne déjà une belle idée de ce qu’il est possible de faire avec ARKit. Aujourd’hui, les applications AR sur l’App Store sont peu et celles présentent ont pour beaucoup que très peu d’intérêt. Espérons que cette ébauche donnera quelques idées à d’autres développeurs pour nous immerger dans des situations AR encore plus fun.