Carol Trussel sera responsable des productions Apple

Apple a embauché Carol Trussell à la tête des productions originales. Avant cela, Trussel travaillait sur la série télévisée Narcos.

Carol Trussell est l’une des cadres de production les plus importantes dans l’industrie des séries télévisées et va maintenant commencer à travailler sur la création de contenu vidéo original pour Apple.

De 2013 à ce jour, Trussell a travaillé pour Gaumont Television et supervisé de grandes séries télévisées telles que Narcos, Hannibal, Hamlock Grove et F is for Family. L’exécutif d’Apple a débuté sa carrière en production et développement chez Paramount et Lorimar Television.

Rappelons que Apple travaille sur plusieurs autres contenus originaux, y compris la série « Little America » qui est basée sur plusieurs histoires vraies qui racontent un portrait d’immigrants, un long métrage consacré au joueur de basket-ball Kevin Durant, une revue de science-fiction de Steven Spielberg série de 1985 « Amazing Stories », et bien d’autres.