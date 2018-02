Apple lance watchOS 4.3 bêta 3 pour les développeurs

24 heures après la sortie de la bêta 3 d’iOS 11.3, tvOS 11.3 et macOS 10.13.4, Apple sort la bêta 3 de watchOS 4.3 laquelle est disponible en téléchargement uniquement pour les développeurs.

Comme toujours, nous vous rappelons que pour télécharger les versions bêta dédiées aux développeurs, vous devez être inscrit au programme Apple Developer, puis télécharger la nouvelle mise à jour de manière incrémentielle directement sur votre appareil.

Évitez d’installer les versions bêtas sur votre Apple Watch, sauf si vous êtes un vrai développeur, car une fois la mise à jour terminée, il ne sera plus possible de revenir à la version publique et stable.