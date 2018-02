Apple cherche à sécuriser son approvisionnement en Cobalt sans intermédiaire

D’après Bloomberg, Apple souhaiterait désormais avoir un approvisionnement en Cobalt plus sécurisé. Le Cobalt est la matière première des batteries pour appareils mobiles, et se veut de plus en plus prisée par le secteur de l’automobile, notamment avec la montée des véhicules électriques.

De fait, Apple se doit de s’assurer qu’elle ne manquera pas de Cobalt. Bloomberg croit ainsi savoir que le géant américain serait depuis plus d’un en pourparlers directement avec des mineurs, pour se passer des intermédiaires dont certains ont une main d’œuvre plus que contestable. Bien que salué par Amnesty International en 2016 pour son traçage du Cobalt, Apple doit toujours s’assurer que ces fournisseurs n’emploient pas d’enfants, ce qui n’est pas si évident.

La firme californienne aurait donc plusieurs raisons de se fournir en Cobalt directement auprès des mineurs. Son objectif est également d’avoir un approvisionnement régulier pour les 5 prochaines années. Notez qu’Apple a besoin de plusieurs tonnes de Cobalt par an pour les batteries de ses appareils, tout comme c’est le cas de nombreux autres fabricants tels que Samsung, BMW, Volkswagen lesquels auraient eux aussi pris contact avec les mineurs pour les mêmes raisons.