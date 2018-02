Tekken Mobile est enfin disponible sur l’App Store français

Comme promis, Bandai Namco a récemment étendu le déploiement du très attendu jeu de combat Tekken Mobile sur l’App Store français.

Tekken est l’une des séries de jeux de combat les plus célèbres et les plus appréciées au monde, maintenant disponible dans une version optimisée pour iPhone. Le joueur peut utiliser les différents personnages comme PAUL, KAZUYA, XIAOYU, DROIT, PANDA, NINA et beaucoup d’autres dans des combats avec un système de contrôle tactile, inspiré par les arts martiaux du monde entier. Vous pouvez également créer votre propre dojo, collecter, améliorer et combattre avec vos personnages préférés.

Tekken vous permet de collecter plus de 20 personnages avec des styles de combat uniques, débloquer et améliorer plus de 20 coups spéciaux pour chaque combattant et profiter de diverses expériences de jeu, y compris des missions en mode Story, des batailles en ligne Dojo Challenge et des événements Live.

Vous pouvez également faire équipe avec le légendaire Kazuya Mishima pour affronter l’adversaire le plus puissant qu’il ait jamais rencontré, complétant toutes les cartes de la campagne avec des batailles en constante évolution et de puissants boss spéciaux. En outre, vous pouvez former les équipes les plus appropriées pour surmonter les missions individuelles.

 

Le Dojo Challenge vous permet de créer une équipe et de la déployer contre ceux de vos amis et de la communauté dans un combat en ligne. Les joueurs forment des équipes d’attaquants et de défenseurs pour participer à des saisons mensuelles qui offrent diverses récompenses. Le joueur peut grimper dans les classements et comparer ses performances avec celles des meilleurs joueurs du monde.

Il est également possible d’enregistrer les techniques de combat des joueurs et l’appliquer sur l’IA de leur dojo, pour une expérience encore plus authentique et réaliste.

Enfin, les événements en direct offrent un contenu de rotation quotidien, hebdomadaire et mensuel avec des événements thématiques spéciaux qui garantissent des expériences et des batailles uniques.

› Télécharger Tekken Mobile gratuitement sur l’App Store