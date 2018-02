Apple rempile pour une deuxième saison de Carpool Karaoke

Apple a confirmé à The Hollywood Reporter qu’elle venait de signer pour une seconde saison de Carpool Karaoke. L’annonce a été faite par Leslie Moonves, PDG de CBS Corp., lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Pour mémoire, Carpool Karaoke était initialement diffusé sur CBS dans l’émission The Late Late Show avec James Corden. Le célèbre animateur partageait un moment de covoiturage en musique avec différentes grands noms de la scène musicale mais aussi du cinéma américain. On y a vu John Legend, Alicia Keys et Taraji P. Henson, Sophie Turner et Maisie Williams, Shakira et Trevor Noah, Queen Latifah et Jada Pinkett Smith, et bien d’autres.

Depuis Apple a racheté les droits de Carpool Karaoke dont la première saison est diffusée depuis l’année dernière sur Apple Music. En revanche, James Corden est bien moins présent que d’habitude, les célébrités font eux-mêmes le show sous l’ère Apple.

Apple aura donc une seconde saison à proposer à tous les abonnés d’Apple Music mais les détails ne sont pas encore connus, pas de date et pas encore le nom des célébrités du premier épisode.