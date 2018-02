Swagger : Kevin Durant s’associe à Brian Grazer dans le cadre d’une nouvelle série pour Apple

Apple vient d’ajouter à sa liste une nouvelle série dramatique de basket-ball de la compagnie de médias Imagine Entertainment de Kevin Durant et Brian Grazer.

La nouvelle série, Swagger, sera basée sur la période où Durant jouait au basketball à Washington, DC durant son enfance. Il abordera également l’économie des sports pour les jeunes, où les familles doivent faire des choix difficiles pour savoir si elles doivent retirer leur argent plus tôt ou planifier à long terme. Kevin Durant a confirmé la nouvelle, initialement rapportée par Deadline, sur Twitter.

Brian Grazer, qui est également impliqué, a fondé Imagine Entertainment avec son ami de longue date Ron Howard. Grazer a remporté plusieurs prix pour ses productions télévisuelles et cinématographiques.

Le projet sera écrit et réalisé par Reggie Rock Bythewood de Thirty Five Media, la nouvelle société de médias de Kevin Durant. Ceci est le dernier projet média en date d’Apple, avec beaucoup d’autres déjà en cours.

Apple a adopté une approche scindée sur ses projets médias, avec des commandes directes, et d’autres en cours de développement. Swagger se rejoint ainsi la liste de contenus sur laquelle travaille Apple, notamment sur les séries Are You Sleeping et Little America.