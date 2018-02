Smartphone : Apple devrait augmenter sa part de marché en 2018

Selon les données publiées par TrendForce, les ventes mondiales de smartphones ont été plus faibles que prévu au second semestre 2017. Et en 2018, seuls Apple et Nokia pourront enregistrer des signes significatifs de croissance.

En 2017, Apple a été classé deuxième dans le classement des plus grands fabricants de smartphones, surpassé seulement par Samsung. Avec trois nouveaux modèles attendus d’ici la fin de l’année, TrenForce estime que les expéditions mondiales d’iPhone augmenteront de 6% en 2018.

Grâce à ces performances, la part d’Apple sur l’ensemble du marché des smartphones devrait ainsi passer de 15,2% en 2017 à 15,7% 2018. En revanche, Samsung pourrait perdre un peu et passer de 21,9% à 20,3%, confirmant sa position de leader mondial des smartphones.

TrendForce estime que seul Nokia, avec Apple, sera en mesure d’augmenter sa part de marché en 2018. La performance à domicile de Nokia devrait en effet profiter des bonnes ventes enregistrées, notamment celle en Inde.

Quant à Samsung, le signe négatif sera largement dû à la lenteur des ventes de modèles haut de gamme, tandis que les smartphones des séries A et J continueront à connaître un grand succès.

TrendForce prédit ensuite que la biométrie à l’écran deviendra une caractéristique majeure cette année.