Apple et Facebook ont trouvé un accord au sujet de news payantes sur iOS

Facebook a réussi à conclure un accord avec Apple et sera bientôt en mesure de lancer un nouvel outil pour les éditeurs qui souhaitent activer les paywalls, c’est-à-dire l’accès au contenu payant sur le réseau social.

Actuellement, cette fonctionnalité sur Facebook est limitée à l’application Android uniquement, les politiques de revenus fournies par Apple n’étant pas en ligne avec le type de service offert par Facebook aux éditeurs. Tout cela a été résolu il y a quelques jours, comme l’a annoncé hier Campbell Brown de Facebook News. Grâce à cet accord, les éditeurs seront bientôt en mesure d’activer un abonnement sur Facebook pour proposer des contenus payants directement sur l’application iOS.

Cela signifie que les éditeurs peuvent activer paywall sur Facebook, ainsi que dans l’application iPhone et iPad. Les utilisateurs peuvent lire un nombre prédéfini d’articles gratuitement, puis payer un certain montant s’ils veulent accéder à plus d’articles.

Le problème avec Apple était lié au fait que l’entreprise demande 30% des revenus sur tous les achats in-app effectués par les utilisateurs. Cependant, Facebook ne prend pour l’instant aucune somme commission à partir des paywalls activés par les éditeurs. Les détails de l’accord n’ont pas été fournis, mais nous savons que les abonnements aux éditeurs seront activés sur iOS à partir du 1er mars.