De nouveaux détails sur iOS 12 : Animojis pour FaceTime, nouvelles fonctions et plus

Les nouveautés d’iOS 12 seront probablement reportées à iOS 13, comme suggéré par Axios fin janvier. Du côté de Bloomberg, ce constat semble être également le nouveau chemin emprunté par Apple qui préfère désormais donner du temps à ses développeurs pour peaufiner les prochaines nouveautés d’iOS.

Aussi bien iOS 12 que macOS 10.14 portant respectivement le nom de code interne « Peace » et « Liberty » ne devraient pas disposer des plus importantes nouvelles fonctionnalités. Selon Bloomberg, les développeurs d’Apple auraient enfin plus de temps et pourraient décider quand relâcher les mises à jour, dès lors qu’elles sont stables et abouties. À ce sujet, il est bon de rappeler que le nouvel écran d’accueil d’iOS et la nouvelle app Mail se feront attendre plus longtemps que prévu, tout comme les améliorations de CarPlay ou encore les nouveaux outils d’édition d’image. Même les changements de l’iPad annoncés dans les rumeurs ne seront finalement pas présentées à la prochaine WWDC 2018 en juin.

Par ailleurs, Mark Gurman de Bloomberg, très bien renseigné sur les projets d’Apple, affirme qu’Apple travaille actuellement sur l’intégration des Animojis dans l’app FaceTime, et probablement aussi sur iPad. Cette annonce n’est pas sans rappeler qu’un nouvel iPad serait en préparation lequel disposera possiblement de la caméra TrueDepth, identique à celle de l’iPhone X. Dans ce cas, on peut également imaginer dans le même temps l’arrivée de la reconnaissance faciale Face ID sur l’iPad.

Apple semble être sur plusieurs fronts à la fois en terme de nouveautés. En revanche, le calendrier des mises à jour pourrait quant à lui être allongé, de sorte à éviter les mêmes problèmes de ces dernières semaines – comme c’est notamment le cas de l’affaire du BatteryGate. En clair, toutes ces changement ne devraient pas intervenir avant l’année prochaine…