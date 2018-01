BatteryGate : Apple apporte des éléments de réponse au Département de la Justice

Nous avons appris ce matin que la justice américaine avait ouvert une nouvelle enquête contre Apple au sujet du ralentissement de l’iPhone. Suite à celle-ci, le géant de Cupertino a tenu à apporter une réponse cet après-midi.

Voici la courte déclaration d’Apple :

« Il y a environ un an, nous avons livré une mise à jour logicielle qui améliore la gestion de l’alimentation pendant les périodes de pointe afin d’éviter des arrêts inattendus sur certains iPhones avec des batteries plus anciennes. Nous savons que les iPhones sont devenus une partie importante de la vie quotidienne de nos clients et notre intention était d’améliorer l’expérience client.

Nous avons cherché à améliorer encore l’expérience client en décembre en annonçant un rabais important sur les batteries de remplacement pour certains iPhones. Nous avons également annoncé que nous avons commencé à développer une nouvelle fonctionnalité iOS pour montrer la santé de la batterie et qui recommanderait lorsque l’utilisateur devrait envisager de remplacer leur batterie. Ces mesures ont été prises pour aider davantage nos clients et aider à prolonger la vie de leurs iPhones. En outre, les utilisateurs pourront voir si la fonction de gestion de l’alimentation est utilisée pour empêcher les arrêts inattendus, et les désactiver s’ils le souhaitent. Ces fonctionnalités seront incluses dans une version développeur le mois prochain et une version utilisateur ce printemps.

Comme nous l’avons dit à nos clients en décembre, nous n’avons jamais – et n’aurions jamais – rien fait pour réduire intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple ou dégrader l’expérience de l’utilisateur pour stimuler les mises à niveau des clients. Notre objectif a toujours été de créer des produits que nos clients aiment. Faire des iPhones durer le plus longtemps possible est une partie importante de cela.

Nous avons reçu des questions de certains organismes gouvernementaux et nous y répondons. »

Concrètement, Apple s’est contentée de dire la même chose qu’avant. On rappellera juste que la nouvelle fonction pour désactiver le ralentissement des performances sera proposé aux développeurs dès le mois prochain dans une version bêta d’iOS 11.3, avant d’être rendue publique lors de la version finale quelques semaines après. Nous pourrons alors voir les promesses d’Apple seront tenues…