Apple, LG et Valve investissent 10 millions de dollars dans eMagin, un fabricant de minis écrans OLED

Chaque année, Apple investit dans des différentes technologies qu’elles compte ensuite intégrer dans ses futurs appareils. Son dernier investissement en date aurait été fait aux côtés LG et Valve, à hauteur de 10 millions de dollars dans eMagin.

Qui est eMagin ? Il s’agit d’un fabricant de minis écrans OLED qui opère dans le domaine médical et militaire, mais également dans des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. De toute évidence, sa technologie semble intéresser de près les trois entreprises qui viennent de sortir plusieurs millions de dollars, grâce auxquels ces derniers détiennent désormais 6 451 613 actions d’eMagin, plus 2 580 645 actions comme garantie.

Bien qu’eMagin n’est pas dévoilé explicitement les noms des trois géants, il confirme que des accords stratégiques ont été conclus avec « plusieurs sociétés de produits de consommation de premier plan pour la conception et le développement d’écrans miniatures destinés à des appareils à porter sur la tête. »

Concrètement, Apple, LG et Valve sont maintenant en chemin pour travailler sur la conception de leur propre casque de réalité virtuelle. Reste à savoir quand Apple compte dévoiler le sien. Certaines rumeurs parlent de 2019/2020…