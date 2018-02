L’AirPower et le boîtier de charge sans fil des AirPods disponibles en mars ?

Annoncé pour 2018, l’AirPower pourrait bientôt être une réalité à en croire une source de Best Buy. Pour mémoire, Apple a présenté furtivement son AirPower, un socle de charge sans fil capable de recharger trois appareils à la fois (AirPods, iPhone, et Apple Watch), lors de sa keynote en septembre dernier aux côtés des iPhone X et iPhone 8.

Sur son site, Apple affiche toujours une disponible de l’AirPower courant 2018, sans être plus précise. Si la source de Best Buy est dan sale vrai, alors l’AirPower pourrait être disponible dans le commerce dès le mois de mars. De plus, il se dit que le boîtier de charge sans fil des AirPods pourrait lui aussi arriver dans le même temps.

En terme de prix, l’AirPower pourrait avoisiner les 230€, tandis que les AirPods avec le boîtier de charge sans fil n’auraient aucun impact sur l’actuel prix de 179€. Bien que la rumeur est intéressante, mieux vaut attendre l’annonce officielle d’Apple avant de se réjouir. Reste à voir aussi si le prix de l’AirPower en vaut la chandelle.