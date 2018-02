iOS 11.3 bêta 2 : voici la liste de toutes les nouveautés !

Hier soir, Apple a publié l’iOS 11.3 bêta 2 pour les développeurs laquelle sera bientôt disponible pour les testeurs publics. Après avoir parlé de la nouvelle option « État de la batterie », qui permet de gérer la batterie de l’iPhone, on note qu’Apple a également introduit quelques autres changements par rapport à la première bêta.

Parmi eux, il y a l’application iBooks qui est désormais renommée « Books ». L’application Podcast prend désormais en charge les liens hypertexte et commence à jouer les nouveaux épisodes de podcasts auxquels nous sommes enregistrés.

Autres nouveautés :

Le poids et la version d’une application dans la section « Mises à jour » de l’App Store sont désormais masqués. Pour l’afficher, vous devrez étendre l’écran dédié à la mise à jour de l’app.

Amélioration d’AirPlay 2 et de la télécommande virtuelle pour Apple TV dans le centre de contrôle.

Correction de certaines incompatibilités et amélioration de la stabilité globale du système.

iOS 11.3 sera disponible au printemps en version finale pour l’iPhone 5s et versions ultérieures, tous les modèles iPad Air et iPad Pro, iPad de cinquième génération, iPad mini 2 et versions ultérieures et iPod touch de sixième génération. La bêta 2 publique d’iOS 11.3 sera normalement proposée ce soir aux bêta-testeurs. Si vous êtes intéressé, il faut alors vous inscrire sur beta.apple.com.