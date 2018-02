iOS 11.3 : la gestion avancée de la batterie est enfin disponible !

Suite à la sortie de la seconde bêta d’iOS 11.3, on remarque qu’Apple a enfin ajouté la fonction permettant de mieux gérer la batterie de l’iPhone. Désormais, l’utilisateur peut voir exactement où en est l’usure de la batterie.

Il suffit d’aller dans l’app Réglages > Batterie > État de la batterie. On remarquera d’ailleurs qu’Apple précise bien que cette fonction est encore en version bêta. Nous verrons si ce sera toujours le cas lorsque la version finale d’iOS 11.3 sera également disponible.

Dès lors que la capacité de la batterie est considérée comme bonne, alors les performances sont optimales. Reste à savoir sous quel seuil, Apple estime que la batterie commence à être défectueuse. À partir de là, iOS 11.3 vous proposera une autre option qui vous permettra de choisir entre le ralentissement des performances ou au contraire les laisser sur optimales quand bien même la batterie est usée ou. encore si voter iPhone s’arrête de manière inopinée.

Si vous testez cette bêta 2 d’iOS 11.3, n’hésitez pas à nous faire des retours sur cette option liée à la gestion de la batterie.

Vous pouvez également en apprendre un peu plus sur le sujet depuis la nouvelle page d’Apple dédiée à l’État de la batterie. Apple commence par donner quelques explications sur les performances de l’iPhone et en quoi elles sont liées à votre batterie :

« Votre iPhone est conçu pour offrir une expérience d’utilisation simple et intuitive, et cela n’est possible qu’en combinant des technologies avancées et une ingénierie sophistiquée. Un domaine technologique important est celui de la batterie et des performances. Les batteries relèvent d’une technologie complexe, et de nombreuses variables contribuent aux performances de la batterie, ainsi qu’à celles de l’iPhone associé. Toutes les batteries rechargeables sont des composants consommables et ont une durée de vie limitée : à terme, leur capacité et leurs performances s’amenuisent et il faut les remplacer. Le vieillissement des batteries peut contribuer à des changements de performances de l’iPhone. Nous avons préparé ces informations pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. »

Apple confirme également qu’« une batterie normale est conçue pour conserver jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine au bout de 500 cycles de charge complets dans des conditions d’utilisation normales. »

Si vous prenez le temps de lire toute la note technique, vous verrez qu’Apple prend grand soin d’être très précise et apporte de nombreuses détails, sans rien cacher, de sorte à se prémunir d’éventuelles futures attaques en justice. Elle devra néanmoins répondre aux différentes actions communes lancées contre elle ces dernières semaines, à travers le monde, au sujet de la baisse des performances.