La musique ”Best Friend” de l’iPhone X est un vrai succès !

Dans une récente interview accordée à Billboard, Sophie Hawley-Weld et Tucker Halpern, le duo derrière la musique « Best Friend » qu’Apple a choisi pour annoncer l’iPhone X, reviennent avec quelques détails sur le succès de leur chanson.

Elle a en effet été choisie par Apple pour l’un des spots de lancement de l’iPhone X, publié en ligne et diffusé à la télévision partout dans le monde l’automne dernier : « Nous ne savions pas que notre chanson serait associée au spot du nouveau téléphone phare fabriqué par Apple », a expliqué Hawley-Weld. « Quand Apple nous a approché en septembre, nous savions seulement que Best Friend accompagnerait un produit générique, mais nous ne nous attendions pas à être les protagonistes d’une publicité pour le dispositif Apple le plus important de ces dernières années. »

 

Le duo enregistrait la vidéo de « Best Friend » à Ibiza quand ils ont été contactés pour la première fois par Apple. La compagnie a pensé que cette chanson serait parfaite pour le spot dédié aux Animojis : « Nous avons été surpris et heureux d’avoir été contacté par Apple et nous avons immédiatement donné notre accord. »

De plus, Tucker Halpern a déclaré qu’Apple Music a joué un rôle important dans leur histoire. Il ne pensait pas, tout comme Sophie, que la chanson Best Friend allait rencontrer un tel succès. Mais une fois qu’Apple a commencé à diffuser le musique, le nombre de lecture sur Apple Music et de vues sur YouTube se sont envolées.

Et aujourd’hui, grâce à la place de l’iPhone X, le tire Best Friend est entré dans le Top 100 des chansons les plus populaires aux États-Unis.