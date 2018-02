Apple présente l’initiative CDW pour les entreprises

Apple augmente de plus en plus ses efforts pour faciliter l’achat ou la location d’iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et de tous les autres produits de l’entreprise. Une nouvelle initiative est née en collaboration avec CDW.

Dans le cadre des initiatives « Apple at Work », le PDG Tim Cook a déclaré que l’entreprise souhaitait aider davantage d’entreprises et de professionnels à acheter, gérer et distribuer des appareils Mac et iOS parmi leurs employés. Grâce au partenariat avec CDW, Apple aidera à mieux soutenir les entreprises souhaitant acheter Mac, iPhone et iPad pour leurs employés.

Grâce à cette initiative, Apple offrira plus d’aide et une série de conseils avancés pour ceux qui ont besoin de mettre à niveau leur parc de Mac ou qui veulent acheter de nouveaux appareils, macOS et iOS, pour une utilisation en entreprise.