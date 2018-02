Apple annonce ses résultats financiers du T1 2018

Qu’en est-il du premier trimestre 2018 d’Apple ? Nous allons voir cela tout de suite puisque la firme californienne vient tout juste de lever le voile sur ses résultats financiers pour le T1 de son année fiscale 2018. Comme a son habitude, Apple revient sur les ventes d’iPhone, iPad, Mac, les revenus générés par ses services et bien entendu les autres produits.

Son chiffre d’affaires a atteint les 88,3 milliards de dollars, soit une hausse de 12,70% par rapport à l’an dernier à la même période. En terme de bénéfice net, Apple annonce la coquette somme de 17,666 milliards de dollars, une belle hausse de 3,17%.

Voici les chiffres en détail :

Le chiffre d’affaires : 88,3 milliards de dollars, soit +12,70%

iPhone : 77,31 millions d’exemplaires, soit – 1% par rapport à la même période en 2017

: 77,31 millions d’exemplaires, soit – par rapport à la même période en 2017 iPad : 13,17 millions d’exemplaires, soit +1%

: 13,17 millions d’exemplaires, soit Mac : 5,11 millions d’exemplaires, soit -5%

: 5,11 millions d’exemplaires, soit Services (Apple Music, iCloud…) : 8,47 milliards de dollars générés, soit +18%

Autres produits ( Apple TV , Apple Watch , accessoires Beats, iPod et accessoires) : 5,49 milliards de dollars générés, soit +36%

Bien qu’Apple ne fasse toujours pas de distinction dans les ventes de ces iPhone, on note une légère baisse d’iPhone écoulés. On ne peut donc pas savoir où se placent les iPhone 8 et 8 Plus, ni même l’iPhone X.

Quant à l’iPad, ce trimestre a une nouvelle été bénéfique pour le géant californien qui enregistre une petite hausse. En revanche, la gamme Mac connait une baisse de 5%, ce qui n’est pas vraiment étonnant au vu des dernières machines mises en vente.

Là où Apple fait encore d’intéressantes ventes, c’est au niveau des services incluant Apple Music, iCloud, App Store…, qui ont engrangé la très belle part en hausse de +34%. Apple signe là une nouvelle fois une belle progression avec un CA de 8,4,7 milliards de dollars.

Pour ce qui est des autres produits, la hausse atteint les +36% et un CA de 5,49 milliards de dollars. Les AirPods, la nouvelle Apple TV 4K, et l’Apple Watch Series 3 et les produits Beats semblent avoir rencontré une nouvelle fois leur public.

Pour rappel, Apple souhaitait atteindre un objectif situé entre 84 et 87 milliards de dollars de chiffres d’affaires pour le premier trimestre son année fiscale 2018, voilà une affaire qui roule quand même puisque les estimations ont été dépassées.