Apple rappelle aux podcasters les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme Podcast

Apple a envoyé un e-mail à tous les podcasters pour leur rappeler que des modifications vont être apportées à la plate-forme Podcast, ce qui facilitera l’envoi de podcasts individuels.

Tout d’abord, Apple a rappelé aux podcasters que Podcast Analytics est actuellement en version bêta et fournit de nombreuses informations sur le nombre et le type de lectures. Par exemple, les données afficheront des informations à jour sur le nombre total d’heures jouées pour chaque podcast, les minutes moyennes par auditeur, le point d’abandon le plus élevé et le taux d’achèvement moyen. L’analyse indique également si les auditeurs ignorent les annonces ou non. Podcasts aura également des informations sur le nombre d’appareils, le temps d’écoute total, le temps d’écoute par appareil et bien plus encore.

Apple a également rappelé les nouveautés de la plate-forme Podcast intégrée à iOS 11:

Possibilité de fournir des titres clairs et concis

Améliorations sur la façon dont les épisodes sont commandés et suggérés pendant une saison

Possibilité pour les nouveaux abonnés de recevoir toute la saison en cours dans leur librairie

Ajout d’une option permettant aux utilisateurs de reprendre la lecture là où ils s’étaient arrêtés

Apple a également annoncé qu’il est maintenant plus facile d’envoyer des épisodes uniques via Podcast Connect : il suffit d’utiliser le paramètre submitfeed du lien sur Podcast Connect pour autoriser le passthorugh de l’URL liée au flux de l’émission.