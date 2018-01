Les développeurs dévoilent leurs premiers projets conçus avec ARKit 1.5

Les développeurs ont commencé à tester le nouveau ARKit 1.5 introduit il y a quelques jours par Apple, grâce auquel il est possible d’exploiter de nouvelles fonctions liées à la réalité virtuelle.

ARKit 1.5 permet aux développeurs de créer des expériences de réalité augmentée encore plus immersives qui s’intègrent mieux avec le monde. En plus des surfaces horizontales telles que les tables et les chaises, ARKit est maintenant capable de reconnaître et de placer des objets virtuels sur des surfaces verticales telles que des murs et des portes et de cartographier plus précisément des surfaces irrégulières telles que des tables circulaires.

En utilisant des techniques avancées de vision artificielle pour trouver et reconnaître la position d’images 2D telles que des enseignes, des affiches et des œuvres d’art, ARKit peut intégrer ces images du monde réel dans des expériences AR comme remplir un musée avec des expositions interactives ou donner vie à film. En outre, la vue du monde réel à travers l’appareil photo a maintenant une résolution de plus de 50% et prend en charge l’autofocus pour une perspective encore plus nette.

Ubicolor a créé une première démo qui montre le potentiel de la nouvelle version d’ARKit dans la détection des surfaces verticales :

The Future of Movie Posters. ARKit 1.5 image detection and reference images. #ARKit #AugmentedReality pic.twitter.com/ruVxMCQtD3 — azamsharp (@azamsharp) 30 janvier 2018

Un autre exemple a été publié par le développeur iOS Mohammad Azam et montre les capacités de reconnaissance d’image d’ARKit. En utilisant ARKit 1.5, Azam a pu créer un programme qui détecte une affiche de film, télécharge un clip ou une bande-annonce pour ce film, et présente la vidéo dans une fenêtre superposée.