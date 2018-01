Apple travaillerait sur de nouveaux iPads et Mac avec des puces AI/coprocesseurs personnalisées conçues par l’entreprise. Mark Gurman (Bloomberg), très bien informé sur les pprojets d’Apple, a déclaré que le futur iPad aurait droit un moteur graphique conçu par Apple et à une puce AI.

« L’entrée d’Apple dans les GPU a détruit les activités d’Imagination Technologies », indique le rapport. L’année dernière, Apple a conçu son premier GPU mobile pour les iPhone 8 et iPhone X. Les iPad Pro actuels sont alimentés par la puce A10X Fusion d’Apple, qui est une variante plus cadencé de l’A10 Fusion de silicium pour l’iPhone 7, laquelle embarque plus de cœurs. Le rapport de Mark fait probablement allusion à un iPad Pro de nouvelle génération.

Concernant la puce AI mentionnée par Bloomberg, il est possible que cela fasse référence au nouveau moteur Neural d’Apple qui est déjà intégré dans sa puces A11 Bionic dans les derniers iPhone, et non pas une pièce de silicium séparée juste dédiée aux les fonctions d’intelligence artificielle.

Marc a également affirmé qu’Apple préparait trois nouveaux Mac, à savoir un iMac ou Mac Pro, ainsi que deux ordinateurs portables comme un nouveau MacBook Pro et peut-être MacBook. Ces derniers pourraient avoir droit à des coprocesseurs personnalisés. Les détails sont encore minces, mais il ne fait quasiment aucun doute que la firme californienne est sur le point de dévoiler de nouvelles machines de bureau et portables. Reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’à ce que les détails soient révélés.