Apple aurait significativement réduit la production d’iPhone X

Selon Nikkei, Apple réduirait de moitié les objectifs de production de l’iPhone X, en réponse à « des ventes décevantes pendant les vacances de Noël ». Ce rapport n’est pas confirmé par d’autres analystes, qui parlent plutôt d’un trimestre record pour Apple.

Pour mémoire, Apple avait déjà notifié ses fournisseurs de réduire les commandes pour l’iPhone X, égal à la moitié de ce qui avait été anticipé.

Plus précisément, les commandes seraient passées des 40 millions aux 20 millions actuels prévus pour le premier trimestre de 2018 :

« Apple va réduire de moitié son objectif de production pour l’iPhone X entre janvier et mars 2018, contre plus de 40 millions d’unités attendues au moment de sa sortie en novembre. La décision a été prise à la lumière des ventes plus lentes que prévu pour la période de Noël, en particulier sur les marchés clés tels que ceux d’Europe, des États-Unis et de Chine. »

D’autre part, il n’y aurait pas de baisse de production pour iPhone 7/7 Plus et iPhone 8/8 Plus, étant donné qu’Apple aurait confirmé des commandes totalisant 30 millions d’unités.

La décision de ralentir les commandes d’iPhone X, selon Nikkei, aura de lourdes répercussions sur les résultats des fournisseurs d’Apple. Le rapport Nikkei indique également que les ventes médiocres de l’iPhone X pourraient entraîner un retard dans les plans de la société visant à introduire des écrans OLED dans les autres modèles à avenir.

La situation est assez étrange dans la mesure où les analystes se contredisent au sujet des ventes d’iPhone. Certains parlent de record, là où d’autres évoquent des résultats bien en deçà des attentes. La vérité éclatera lors de l’annonce des prochains résultats trimestriels d’Apple.