L’iPhone X resterait au catalogue jusqu’en 2019

La semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo a émis l’hypothèse qu’Apple pouvait abandonner l’iPhone X à la sortie des iPhone de 2018.

Pour The Investor, cette rumeur était fausse. Le journal pense au contraire que la firme de Cupertino va garder l’iPhone X à son catalogue jusqu’en 2019, aux côtés des nouveaux iPhone OLED et de l’hypothétique iPhone LCD de 6,1 pouces. Dans ce cas de figure, on peut alors imaginer qu’Apple baisse un peu le prix de l’iPhone X d’une centaine d’euros…

Par ailleurs, le journal suppose qu’Apple pourrait ajouter deux nouveaux fournisseurs à sa liste pour produire les circuits imprimés des prochains iPhone. Pour rappel, il est question d’un iPhone Xs OLED de 5,8 pouces, d’un iPhone X Plus (ou Xs Plus) de 6,5 pouces et d’un iPhone LCD de 6,1 pouces. Bien sûr, les noms de ces derniers sont encore inconnus. On aura la confirmation qu’en septembre lords de la keynote annuelle d’Apple.