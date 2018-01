LG pourrait produire des batteries en L unicellulaire pour les iPhone Xs et X Plus de 2018

Les rumeurs avaient donc raison, l’iPhone X dispose bel et bien d’une batterie en L de 2716 mAh, mais elle se compose de deux blocs. D’après ETNews, Apple envisagerait de changer cela dans les futurs iPhone Xs et X Plus prévus à l’automne 2018.

Les héritiers de l’iPhone X auraient ainsi droit à une batterie en L à une cellule, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de séparateur, rendant la batterie plus légère et possiblement avec une capacité supérieure à l’actuelle. Apple aurait établi un partenariat avec LG Chem, qui a une vraie expérience dans la production de telles batteries, et dispose d’une usine à Nanjing, en Chine, entièrement dédiée à la production de batteries pour iPhone.

Apple est actuellement en train d’inspecter les installations en vue de lui donner le feu vert pour la production de ces batteries de plus grande capacité pour les iPhone Xs (XI) et Xs Plus (XI Plus).

La rumeur veut également qu’un iPhone 9 à prix abordable, avec un écran LCD de 6,1″, soit de la partie lors de la prochaine keynote en septembre. Ce dernier devrait normalement embarquer une batterie rectangulaire traditionnelle. Comme l’a fait récemment remarquer l’analyste Ming-Chi Kuo, si Apple opte pour une batterie L unicellulaire dans l’iPhone Xs, sa capacité pourrait être de 3000 mAh, ce qui offrirait une meilleure autonomie.