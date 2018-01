Apple dévoile l’intérieur de son premier Apple Store sud-coréen avant l’ouverture ce samedi

Comme nous l’avons annoncé plus tôt ce mois-ci, Apple ouvrira sa première boutique en Corée du Sud ce samedi 27 janvier. En attendant son inauguration, la société a partagé de nouvelles images de cet Apple Store.

Ce magasin suit la conception qu’Apple a utilisée pour toutes ses autres récentes boutiques. Apple a prévu suffisamment place pour accueillir les sessions Today at Apple, un mur vidéo de 6K, et bien plus encore. Apple fait valoir que les membres de l’équipe qui travaillent au magasin parlent aussi une quinzaine de langues.

Dans le communiqué de presse, la vice-présidente d’Apple, Angela Ahrendts, a expliqué qu’Apple est ravie d’ouvrir un magasin pour ses clients dans la « ville animée de Séoul », ce qui incite la société à poursuivre sa croissance en Corée :

« Nous sommes ravis d’ouvrir une nouvelle maison pour nos clients dans la ville animée de Séoul et nous sommes impatients de poursuivre notre croissance en Corée. Nos magasins sont des lieux de rassemblement pour la communauté où chacun est invité à se connecter, apprendre et créer. »

Pour rappel, cette première boutique pommée sud-coréenne est située dans le quartier commerçant luxueux de Garosugil, à Séoul, la ville natale de Samsung.

Le magasin ouvrira officiellement ses portes au public ce samedi 27 janvier. Apple a récemment fermé temporairement un magasin de détail à Nashville, au Tennessee, pour des rénovations, qui se joignent à trois autres magasins en cours de rénovation.

Le communiqué de presse complet d’Apple pour l’ouverture de son magasin de Séoul en Corée du Sud est disponible ici.